Sağlıkçılara saldıran 4 kişi tutuklandı

İSTANBULFatih'te hemşirenin kolundaki iğneyi çıkardığı sırada canının yandığını öne süren hasta ile yakınları sağlıkçılara saldırdı. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün saat 08.00 sıralarında acil servise giren M.A. isimli hasta kolundaki serum iğnesini çıkarttırmak istedi. Hemşirenin iğneyi çıkarmasının ardından canının yandığını öne süren M.A. görevli ile tartışmaya başladı. M.A. hemşireye elini kaldırınca hastane çalışanları olay müdahale etti. M.A. ile yakınları olduğu belirtilen L.K, S.G. ve A.P. hastane çalışanlarını darp ederken, acil girişinde bulunan camı kırdı. Bu sırada yaşanan arbede, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit-hakaret ve görevli memura mukavemet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA