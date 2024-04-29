Sağlıklı Bir Fikrim Var Proje Yarışması, Geleceğin Sağlık Liderlerini Ödüllendiriyor

Sağlık ve eğitim alanında gençlerin yeteneklerini keşfetmek ve geleceğin sağlık profesyonellerine destek olmak amacıyla, Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı, İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi ve Orzaks İlaç iş birliğiyle "Sağlıklı Bir Fikrim Var" lisans öğrencileri proje yarışması düzenleniyor. Bu yıl ilki düzenlenecek olan yarışma, sağlık alanında öğrenim gören gençlere üretkenliklerini ve yenilikçi fikirlerini sergileme fırsatı sunacak.

Yarışma, "Mikrobiyotanın otoimmün hastalıkların oluşumundaki yeri ve probiyotiklerin otoimmün hastalıkların tedavisindeki rolü" konulu projeleri kapsayacak. Özgün, bilimsel ve uygulanabilir projelerin değerlendirileceği ve ödüllendirileceği yarışmada, ayrıca uygun görülen projeler Orzaks İlaç bünyesinde hayata geçirilme şansına sahip olacak.

Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Selman Alimoğlu: "Sağlık alanında yaşanan zorluklar ve değişen ihtiyaçlarla, yeni yaklaşımların gerekliliğini vurguluyoruz. Gençlerimizin sahip olduğu enerji, tutku ve yenilikçi bakış açısıyla bu yarışmanın, potansiyellerini ortaya çıkararak, onlara sağlık alanında önemli bir rol alma ve topluma akademik ve önemli katkılarda bulunma fırsatı sunmasını hedefliyoruz. Geleceğin sağlık profesyonellerinin ve liderlerinin, bu yarışma sayesinde özgün projeler geliştirerek, sağlık alanındaki dönüşüm sürecine öncülük edeceklerine olan inancımızı her daim canlı tutuyoruz." dedi.

"Sağlıklı Bir Fikrim Var" proje yarışması, genç yetenekleri keşfedip, araştırmalarını destekleyerek sağlık sektöründe liderliklerine değerli bir adım atmalarını hedefliyor. Yarışma, gençleri yenilikçi fikir paylaşımına teşvik ederken, geleceğin bilim insanlarına da ilham vermeyi amaçlıyor.

Birinci veya birinci gruba 75.000 TL, ikinci veya ikinci gruba 50.000 TL, üçüncü veya üçüncü gruba ise 25.000 TL para ödülü ve ödül plaketi verilecek. Ayrıca, Orzaks İlaç bünyesinde staj yapma imkânı da sunulacak.

Yarışmaya katılmak isteyen gençlerin, https://www.alimogluvakfi.org/ adresinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular, 14 Eylül 2024 tarihine kadar kabul edilecek.