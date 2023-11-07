Sağlıklı saçlar için badem ve yumurta

SAÇ dökülmesi ve uzamasında genler, yaş, stres, beslenme tarzı gibi nedenler etkili olsa da bazı besinler sağlıklı saçlar için oldukça faydalı. Uzmanlara göre, vitamin deposu olan fındık, ceviz, badem ve kaju saçları hasara karşı koruyor. Kuruyemişlerin dışında çinko ve selenyum deposu yumurta, A ve C vitaminleri folik asit ve biyotin deposu yeşil yapraklı sebzeler, E vitamini, omega-3, çinko ve selenyum içeren keten, chia tohumu, ayçiçeği çekirdeği ve kabak çekirdeği gibi tohumlar, baklagiller, yoğurt ve deniz ürünleri saçı besleyen gıdalar. Hindistancevizi, biberiye, nane yağı, kırmızı ginseng ve soğan suyu ile masaj da faydalı.