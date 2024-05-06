Sağlıklı yaşam için 81 ilde pedal çevirdiler

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu, 81 ilde eş zamanlı koşuldu.İstanbul'da Sarayburnu'ndan başlayıp Yedikule sahil yolu (Kennedy Caddesi), Genç Osman Caddesi, 10. Yıl Caddesi, Topkapı, Edirnekapı, Ayvansaray, Balat ve Eminönü'nden geçerek Sepetçiler Kasrı'nda sona erdi. İstanbul Valisi Davut Gül, sporun bağımlılıkla mücadelede en etkili enstrüman olduğunu söyledi. Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Büyükhelvacıgil de "Gençler bağımlılıkla mücadelemizde en büyük destekçimiz" diye konuştu. Türkiye'nin dört bir yanında de Yeşilay'ın düzenlediği bisiklet turuna vatandaşların hem katılımcı hem de seyirci olarak büyük ilgisi vardı.