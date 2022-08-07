Sağlıkta devrim hekimlere de yansıdı! 20 yılda 3 kat arttı





Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte toplam hekim sayısı 2002'de 91 bin 949 iken 2021'de 184 bin 2'ye yükseldi. Toplam sağlık personeli sayısı ise 2002'de 378 bin 551'di ve bu sayı 2021'de 1 milyon 258 bin 950'ye yükseldi. Programla birlikte bölgelere göre hekim dağılımındaki dengesizlik de büyük ölçüde giderildi. 2002 yılında nüfusuna göre en yüksek hekim sayısına sahip il olan Ankara'da bir uzman hekime 2 bin 17 kişi, en düşük il olan Ağrı'da ise 26 bin 883 kişi düşüyordu. 2021 yılında, Ankara'da uzman hekim başına düşen nüfus 1168 iken Ağrı'da 2 bin 204'e indi. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, OECD Health Data 2021 ve EUROSTAT Veri Tabanı verilerine göre 2002'de 100 bin kişiye düşen hekim sayısı Türkiye'de 138, OECD ülkelerinde 278 ve AB ülkelerinde 306'ydı. 2020'de Türkiye'de bu sayı 205'e yükselirken OECD ülkelerinde 306, AB ülkelerinde 389 oldu.