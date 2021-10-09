Sağlıkta şiddet durmuyor! İstanbul Tıp Fakültesi sağlık çalışanlarına saldırı

Tüm dünyada özellikle koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarca verdikleri mücadeleye dikkat çekilirken sağlık çalışanlarına şiddet durmuyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi asistanları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda tedavi gören bir hastanın anne ve babası tarafından fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldı.

İstanbul Tıp Fakültesi tarafından saldırının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda tedavi görmekte olan bir hastamızın annesi ve babası tarafından, gecesini gündüzüne katarak pandemi sürecinde birçok kişinin kendi en yakınlarına yaklaşmakta tereddüt yaşadığı ortamda, hayatları pahasına hastalarına şifa dağıtmayı öncelemiş olan Asistanlarımız fiziksel ve sözlü şiddete maruz kalmışlardır.

İnsan olarak, hekim olarak ve kurum olarak hangi şart altında ve ne gerekçe ile olursa olsun şiddeti kabul etmemiz mümkün değilken, zor şartlar altında ve gece gündüz demeden günün her saatinde şifa dağıtmakta olan doktor ve sağlık emekçilerimize, hasta ve hasta yakını tarafından her ne sebeple olursa olsun yapılan şiddeti asla kabul etmiyor ve güçlü bir şekilde reddediyor, kınıyoruz.

İnsanımıza şifa dağıtmayı görev edinmiş olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin her türlüsünün önlenmesi için toplumsal olarak hareket edilmesi gerektiğini vurgular, sağlıkta yaşanan şiddete karşı yasal düzenlemelerin eksiksiz hayata geçirilip hızla uygulanması konusundaki talebimizi bir kez daha ve çok daha güçlüce tüm kamuoyuna saygıyla bildiririz."