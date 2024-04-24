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Giriş Tarihi: 25.4.2024

Sahada can pazarı

Bursa’da U 17 karşılaşması sonrası iki takımın antrenörleri arasında kavga çıktı. Yüzüne tekme gelen ve dili boğazına kaçan antrenör Şanlı hastaneye kaldırıldı

Sahada can pazarı
Sahadaki şiddet olayı önceki gün Gemlik Suni Çim Saha Tesisleri'nde saat 14.00'da oynanan U 17 futbol maçı sonrası yaşandı. Gemlik Altınayak Spor ile Panayır Güneş Spor takımları arasında 1-1 biten U 17 1'inci Küme karşılaşmasının ardından antrenörler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gemlik Altınayak Spor Antrenörü Mevlüt Karabayır'ın tekme attığı rakip takımın antrenörü Orhan Şanlı'nın dili boğazına kaçtı. Teknik ekibin ilk müdahaleyi yaptığı Şanlı, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şanlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Antrenör Orhan Şanlı'nın baygın halde çim sahada yattığı anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Yüzüne aldığı darbelerle yaralanarak kanlar içinde kalan ve dili boğazına kaçan Şanlı'ya, teknik ekibin müdahale ettiği görüldü. DHA
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Sahada can pazarı
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