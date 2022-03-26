Sahibi gözaltında, kendisi emin ellerde! Köpeği kurtaran kahraman konuştu

Olay esnasında televizyon izlediğini, komşusunun kendisine seslenerek 'Bak saniye abla adam köpeğini dövüyor' demesi ile balkona koşup olayı gördüğünü, manzarayı görünce hem üzülüp hem de öfkelendiğini ifade ederek, "Hemen aşağıya koştum. Kendisinin bana doğru geldiğini görünce yapmış olduğu hareketin yanlış olduğunu söyleyerek, neden 'dövüyorsun köpeği, oda bir can, her şeyi gördüm' dedim. Ama bana hiç pişman olmuş gibi cevap vermedi. 'Köpek benim, sana ne' gibi şeyler söyleyince kendisini şikâyet edeceğimi söyledim. Eve gelir gelmez belediye, zabıta ve polisi aradım. Hatta CİMER'e bile durum bildirdim. İnsan bir cana hadi onu geçtim beslediği bir köpeğe bunu yapabilir mi? Neyse ki kişi yakalanmış ve hakkında gerekli işlem başlatılmış. En önemlisi ise dövülen köpek emin ellere teslim edilmiş" şeklinde konuştu.