Sahibi gözaltında, kendisi emin ellerde! Köpeği kurtaran kahraman konuştu

Düzce ili Akçakoca ilçesinde meydana gelen olayda, gezdirdiği köpeğine sinirlenen ve kapalı spor salonunun bahçesinde aniden köpeği dövmeye başlayan kişi, o esnada bölgede bulunan yaşlı ve duyarlı bir kadın tarafından engellendi. Olayı görüp köpeğini döven kişinin yanına gelerek, "Köpeği niye dövüyorsun. Oda bir canlı gel beni döv" diyerek tepki gösterdi. Köpek sahibinin 'Köpek benim köpeğim. İstediğimi yaparım. Sana ne? Demesi üzerine yaşlı kadın "Yemin olsun seni şikâyet edeceğim. İnsan ol be, bu kadar insafsızlık olur mu? Bana vur bana, gözümle gördüm ne yaptığını" diyerek tepki göstermeye devam edince, köpek sahibi çevredekilerin de tepkisinden çekinerek olay yerinden ayrıldı.
SAHİBİ GÖZALTINDA
Olayın sosyal medyaya yansıması ve görüntülerin emniyete ulaşması ile birlikte, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede Rottveiller cinsi köpeğine şiddet uygulayan M.E'yi tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelinin tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilmesi beklenirken, şiddete maruz kalan köpek ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ekipleri tarafından teslim alınarak Düzce Belediyesi Hayvan Koruma ve Bakım Merkezine gönderildi.
EMİN ELLERDE
Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi'ne getirilen köpeğin ilk kontrolleri veteriner hekimler tarafından yapıldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren iyileştirme merkezinde görevli Veteriner Hekim Büşra Erşahin; "Akçakoca Belediyesi'nden ekipler köpeği bize getirdiler. Biz de ilk kontrollerini yaptık. Alttan ısıtmalı bir kafeste gözetim altına aldık. Tedavi süreci gayet iyi, ilk muayenede endişelenecek bir durum tespit edilmedi. Yarın genel tetkiklerini yapacağız" şeklinde konuştu.
KAHRAMAN KADIN KONUŞTU
Öte yandan duyarlı ve korkusuz davranarak, sahibi tarafından şiddete maruz köpeği kurtaran Saniye Duman (68) isimli kahraman kadına gazetemiz ulaştı.
Olay esnasında televizyon izlediğini, komşusunun kendisine seslenerek 'Bak saniye abla adam köpeğini dövüyor' demesi ile balkona koşup olayı gördüğünü, manzarayı görünce hem üzülüp hem de öfkelendiğini ifade ederek, "Hemen aşağıya koştum. Kendisinin bana doğru geldiğini görünce yapmış olduğu hareketin yanlış olduğunu söyleyerek, neden 'dövüyorsun köpeği, oda bir can, her şeyi gördüm' dedim. Ama bana hiç pişman olmuş gibi cevap vermedi. 'Köpek benim, sana ne' gibi şeyler söyleyince kendisini şikâyet edeceğimi söyledim. Eve gelir gelmez belediye, zabıta ve polisi aradım. Hatta CİMER'e bile durum bildirdim. İnsan bir cana hadi onu geçtim beslediği bir köpeğe bunu yapabilir mi? Neyse ki kişi yakalanmış ve hakkında gerekli işlem başlatılmış. En önemlisi ise dövülen köpek emin ellere teslim edilmiş" şeklinde konuştu.