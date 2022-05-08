Sahilde korkutan görüntü: Her yeri sardı...

İzmit Körfezi'nde endişeye neden olan görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimizz günlerde denizin renginin turkuvaza döndüğü görülürken dün ise sahilin denizanası istilasına uğradığı göüntülendi. Öte yandan sahildeki kirlilik de dikkat çekti.
DENİZANASI İSTİLASI
İzmit Körfezi'nin rengi 'kokolitofor' isimli organizmalar nedeniyle turkuaza dönerken, Tütünçiftlik sahili ise denizanalarının istilasına uğradı. Küçük boylardaki binlerce denizanası sahili kapladı.
MÜSİLAJ DEĞİL
Sahilde yosunların yüzeye vurmasıyla 'müsilaja benzer görüntü oluştu. Atılan atıklar, ekmekler ve yosunlarla kaplanan sahilde denizanaları da kirliliğin arasında kaldı.
Körfezin turkuaza bürünen görüntüsü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait deniz uçağı tarafından görüntülendi.
Renk değişikliği dolayısıyla farklı noktalardan alınan su örneklerinin analiz için TÜBİTAK'a gönderildiği öğrenildi.