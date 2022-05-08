Sahilde korkutan görüntü: Her yeri sardı...

İzmit Körfezi'nde endişeye neden olan görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimizz günlerde denizin renginin turkuvaza döndüğü görülürken dün ise sahilin denizanası istilasına uğradığı göüntülendi. Öte yandan sahildeki kirlilik de dikkat çekti.