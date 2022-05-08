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Giriş Tarihi: 8.5.2022 15:00 Son Güncelleme: 8.5.2022 15:59

Sahilde korkutan görüntü: Her yeri sardı...

DHA
AA
Sahilde korkutan görüntü: Her yeri sardı...

İzmit Körfezi'nde korkutan görüntüler ortaya çıktı. Denizin renginin turkuvaza dönmesi endişelere neden olurken dün ise Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilini binlerce denizanası kapladı. Atıklar, ekmekler ve yosunlar ile kaplanan sahildeki kirlilik dikkat çekti.

İzmit Körfezi'nde endişeye neden olan görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimizz günlerde denizin renginin turkuvaza döndüğü görülürken dün ise sahilin denizanası istilasına uğradığı göüntülendi. Öte yandan sahildeki kirlilik de dikkat çekti.

DENİZANASI İSTİLASI

İzmit Körfezi'nin rengi 'kokolitofor' isimli organizmalar nedeniyle turkuaza dönerken, Tütünçiftlik sahili ise denizanalarının istilasına uğradı. Küçük boylardaki binlerce denizanası sahili kapladı.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

İzmit Körfezi'nde denizin rengi önceki gün 'kokolitofor' isimli organizmalar sebebiyle turkuaza döndü. Dün ise Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilini küçük boylardaki binlerce denizanası kapladı. Sahilde yaşanan kirlilik ise kötü bir görüntü oluşturdu.

MÜSİLAJ DEĞİL

Sahilde yosunların yüzeye vurmasıyla 'müsilaja benzer görüntü oluştu. Atılan atıklar, ekmekler ve yosunlarla kaplanan sahilde denizanaları da kirliliğin arasında kaldı.

Körfezin turkuaza bürünen görüntüsü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait deniz uçağı tarafından görüntülendi.

Renk değişikliği dolayısıyla farklı noktalardan alınan su örneklerinin analiz için TÜBİTAK'a gönderildiği öğrenildi.

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Sahilde korkutan görüntü: Her yeri sardı...
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