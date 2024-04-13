Sahildeki olta tartışmasında kan aktı

Balık tutmak isterken oltaları birbirine dolaşan vatandaşlar birbirine girdi. Kartal'da 2022 Ağustos ayında babası Ahmet T. ile birlikte balık tutmaya giden Hüseyin T. (30), aynı sahilde balık tutan Önder A'nın yanına konumlandı. Bir süre sonra Hüseyin T. ve Önder A'nın oltaları birbirine dolandı.Bunun üzerine çıkan tartışmada birbirlerini suçlayan ikiliden Önder A. motosikletine koşup aldığı silahla Hüseyin T'ye ateş açtı. Karnından yaralanan Hüseyin T, yere yığıldı. Baba Ahmet T. ilk şokun ardından Hüseyin T'yi hastaneye kaldırdı.Ölümden dönen Hüseyin T, tedavisinin ardından Önder A'dan şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Önder A, suçlamaları reddetti.Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda Hüseyin T'nin vücudunda kemik kırıkları oluştuğu ve ağır yaralandığı belirtildi. Savcılık, şüpheli Önder A. hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı.