Sahillerde oluşan rip akıntısı uyarısı: O plajlarda denize girmeyin

DALGA BOYUTUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Karadeniz sahillerinde cankurtaran olmayan bölgeler ile olumsuz havadan dolayı dalga boyutunun yüksek olduğu sahillerde kesinlikle denize girilmemesi gerektiğini kaydeden yetkililer, Türkiye'de özellikle Karadeniz sahillerinde görülen ve profesyonel yüzücülerin bile karşı koyamayacağı güçteki rip akıntısına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti. "Rip akıntısı", akıntıya kapılanları kıyıdan uzaklaştırıp açığa doğru taşıyor. Boğulma olayları, açığa doğru çekildiğini fark eden insanların, korku ve panikle çırpınarak kıyıya dönmeye çabalamaları ve yorgun düşerek kendilerini su üzerinde tutamamaları neticesinde gerçekleşiyor.

"AKINTININ TERS YÖNÜNE DOĞRU YÜZÜLMEMELİ"

Karadeniz sahilinde 10.00-18.00 saatleri arasında görev yapan cankurtaranlar, rip akıntısına karşı vatandaşları uyarıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, rüzgarın yönü ve denizin dip yapısıyla gelişen rip akıntısının halk arasında "çeken akıntı" olarak da adlandırıldığını söyledi. Dalganın boyu arttığı zaman rip akıntısının şiddetinin de arttığını ifade eden İslamoğlu, "Rip akıntısının her zaman açığa çeken akıntı olarak bilinmemesi gerekir. Bazı dönemlerde rip akıntısı kıyıya paralel ve çapraz da olabilir. Böyle bir akıntının içinde olan yüzücülerin kesinlikle paniğe kapılmaması lazım. Kişi gitmek istediği yönün tersi bir yöne giderse, açığa doğru sürüklendiğini, yaptığı hareketlerin boş ve zaman kaybı olduğunu hissederse rip akıntısına kapılmış diyebiliriz" diye konuştu.