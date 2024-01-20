Fatma Şahin şehitleri ziyaret ederek seçim startı verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3'üncü kez Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, seçim startını Yeşilsu'da bulunan Şehitler Abidesi'nde verdi.

AK Parti Gaziantep milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Derya Bakbak, Bünyamin Bozgeyik, İl Başkanı Murat Çetin ve diğer partililerle Şehitlik Anıtı'na karanfil bırakarak, Antep Savunmasında şehit olan 6 bin 317 şehit için dua etti.

Şahin burada yaptığı konuşmada, şehitleri anıp gazilerimize olan minnettarlığını dile getirerek böyle önemli başlangıçların ilk adımını attıklarını belirtti.

Yeni bir başlangıcın eşiğinde olduklarını söyleyen Şahin, "Rabbim milletimize hizmet etme yolculuğumuzu muzaffer kılsın. Bu şehir çok özel bir şehir. Bu şehir çok kıymetli bir şehir. Bu şehir 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben onların gözlerinden nasıl öpmem ki' dediği çok özel bir şehir. Gösterdiği kahramanlık örneğini bütün herkese örnek göstermiş bir şehir. Bu emanetin sahipleri olarak bastığımız toprağın ne olduğunu biliyoruz. Şehit kanıyla sulanmış bu topraklar bizim gözümüzün nuru başımızın tacıdır" dedi.

Hemşerilerinin onayını alarak ustalık dönemine başlamak istediklerini anlatan Başkan Şahin, "Bu bir ekip işi. Cumhurbaşkanımızın ekibimize büyük bir güveni var. Bakanlarımız ve milletvekillerimiz şehre dair bütün sorunların takipçisi ve çözüm odaklı çalışıyorlar. Milletimizin bize olan güveninin ne kadar muktedir olduğunu ne kadar kıymetli olduğunu belirtmek istiyorum. Onların taleplerini ve isteklerini yapmak için gece gündüz çalışan bir ekibiz" diye konuştu.