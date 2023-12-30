Haberler Yaşam Haberleri Şahinbey'de asgari ücret zammı sonrası markette pazarda denetim!
Giriş Tarihi: 30.12.2023 22:54 Son Güncelleme: 30.12.2023 22:54

Şahinbey'de asgari ücret zammı sonrası markette pazarda denetim!

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, asgari ücret zammı sonrası market ve pazarlarda bizzat denetim gerçekleştirdi. Tahmazoğlu, fahiş fiyat artışları için zabıta ekiplerinin sürekli denetim yapması talimatını verdi.

Şahinbey’de asgari ücret zammı sonrası markette pazarda denetim!

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, pazar ve marketlere zabıta ekipleri ile denetim gerçekleştirdi. Sahaya inen Tahmazoğlu, asgari ücret zammı sonrası fahiş fiyat artışlarının yaşanmaması için esnafları da uyardı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI DENETİM

Asgari ücret yüzde 49 artış ile 17 bin 2 TL oldu. Vatandaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir kez daha enflasyona ezdirilmedi. Asgari ücretin artışı ile bazı esnaflar fiyatları fahiş şekilde artırdı. Buna önlem almak isteyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bizzat sahaya inerek denetim gerçekleştirdi.

Tahmazoğlu, zabıta ekiplerine de denetimleri sıklaştırma talimatı verdi. Ekipler, tüm esnafları gezerek fiyatları yerinde inceliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

TFF'den Mehmet Büyükekşi açıklaması! Sağlık durumu ve istifa iddiası hakkında gelişme...
Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim
Garson’dan 16 yıllık arşiv çıktı! Çarpıcı bilgiler var... Teröristbaşının tüm talimatları...
Yanındakilere 'köle' olarak sesleniyor: İşte Fergio Bey ve mesleği
Son dakika: AFAD duyurdu! Elazığ'da korkutan deprem...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yerel Seçim mesajı: Yeniden aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İmamoğlu kibri ve yargı skandalı
Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı
Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener Servet Avcı ile anlaştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Şahinbey'de asgari ücret zammı sonrası markette pazarda denetim!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA