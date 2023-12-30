Şahinbey’de asgari ücret zammı sonrası markette pazarda denetim!

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, pazar ve marketlere zabıta ekipleri ile denetim gerçekleştirdi. Sahaya inen Tahmazoğlu, asgari ücret zammı sonrası fahiş fiyat artışlarının yaşanmaması için esnafları da uyardı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI DENETİM

Asgari ücret yüzde 49 artış ile 17 bin 2 TL oldu. Vatandaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir kez daha enflasyona ezdirilmedi. Asgari ücretin artışı ile bazı esnaflar fiyatları fahiş şekilde artırdı. Buna önlem almak isteyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bizzat sahaya inerek denetim gerçekleştirdi.

Tahmazoğlu, zabıta ekiplerine de denetimleri sıklaştırma talimatı verdi. Ekipler, tüm esnafları gezerek fiyatları yerinde inceliyor.