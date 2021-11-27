Şahin’e Japon ödülü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Japonya ile yürüttüğü işbirliği için Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü'ne layık görüldü.

Japonya ve diğer ülkeler arasında dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunan kişi ve kurumlara verilen Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü'nün sahibi olan Başkan Fatma Şahin ödülünü Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro tarafından Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde düzenlenen resepsiyonda aldı. Törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, JICA Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro İkuro ve şehir protokolü katıldı.

Ödül nedeniyle teşekkür konuşması yapan Fatma Şahin, Türk ve Japon halklarının, hükümetlerinin, Japonlarla olan yerel diplomasinin en güçlü dönemi yaşandığını söyledi. Türkler ve Japonlarım, 'kötü gün dostu' olduğunu vurgulayan Şahin, "En zor zamanlarda aldığımız göçlerden dolayı ihtiyacımızı anlattığımızda tam bir kardeşliğin gerektirdiği iş bölümü ile çalışmaya başladık. Japonya ile Gaziantep'in yeşil projelerini ve beraberinde sosyal konut projelerini beraber çalışacağımızı, metro altyapısını beraber yapacağımız, sağlıklı, akıllı, dirençli ve güvenli şehir için de ortak çalışacağız" dedi.

Japon turistlerin yoğun bir şekilde Kapadokya'ya geldiklerini belirten Şahin, "Kapadokya'ya gelen bütün Japon turisti Fırat'a getirmek istiyoruz. Keyif için, keşif için Fırat'a gelmelerini istiyoruz. Biliyorum ki Japonlar deniz, kum, güneş değil kültürel miras, antik kentler üzerinde hassasiyeti var. İşte tam gelecekleri yer Fırat, bereketli hilal ve tam kalbi olan Gaziantep" diye konuştu.

Ödülü takdim eden Japon Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro ise, "Sığınmacıları kabul eden Gaziantep'in büyükşehir belediye başkanı olarak halkın yükünü azaltmak için çok çalışmaktadır. Şahin, Türkiye'nin dostu Japonya ile beraber kanalizasyon altyapı desteği projesini yaparak Japonya'nın bölgeye verdiği desteği sağlamlaştırdı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak ise Japon bilgi ve birikimi ile Ankara ve Gaziantep'te afet önleme seminerleri yaptı. Sayın Şahin, Japonya'nın gelecekte dostu olarak iki ülke ilişkisine büyük katkı sağladı. Bu ödülle Türkiye ve Japonya arasında daha büyük iş birliklerinin olacağına inanıyorum" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da konuşmasında, Türkiye ve Japonya ilişkilerinin tarihsel sürecine değinerek, "Burada tarihe not düşmek adına hepimiz burada şahitlik etmek için bir aradayız. Japonya köklü kültürel ve kurumsal mirası sayesinde ödül tercih ederken dünya genelinde çok ciddi gözlem ve eliminasyon sisteminden geçerek veriyor. Fatma Şahin başkanımız sadece Gaziantep'te, Türkiye'de değil bugün dünya yerel yönetimler anlayışına çok özgün katkılarda bulunmuş ve ülkemizi her platformda gururla temsil eden bir şahsiyet" diye konuştu