Şahmeran Duası Okunuşu - Şahmeran Duası Arapça Türkçe Oku, Anlamı Ve Fazileti

Şahmeran duası bazı kitaplarda yer alan bir dua olsa da sahih kaynaklarda yer almamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de de bulunmayan ve adı hadis kaynaklarında geçmeyen şahmeran duası hakkında akıllarda bazı soru işaretleri bulunur. Şahmeran duası okumak isteyenler öncelikle bu dua hakkında araştırmalar yapmaktadır. Şahmeran duası Arapça Türkçe okunuşu, anlamı, meali, fazileti ve bu dua hakkında yer alan en geniş bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Şahmeran Duası Adında Bir Dua Var Mı?

Şahmeran adında bir duanın olup olmadığı birçok kişinin kafasında soru işareti oluşturmuştur. Sahih kaynaklarda bu dua ile ilgili herhangi bir bilginin olmaması, hadis kaynaklarında da yer almaması bu dua hakkındaki şüpheyi arttırmaktadır. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, konuyla ilgili bir programda aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

''Şahmeran Duası adında bir dua bulunmamaktadır. Birçok dua bir araya getirilmiş ve bu dua ortaya çıkarılmıştır. Şahmeran kelimesi de İslami bir kelime değildir. İslami açıdan hiçbir kıymeti yoktur. Ancak güzel olan her dua yapılabilmektedir. İsmi ne olursa olsun güzel olan her dua edilebilir.''

Şahmeran Duası Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hayyu'l Kayyum



2- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Aliyyu'l hakim



3- Allah'u la ilahe illa Hüve's Semiu'l Alim



4- Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rahmanü'r Rahim



5- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Vahidü'l Ehad



6- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ferdü'l Varid



7- Allah'u la ilahe illa Hüve Raufu'r Rahim



8- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Aziz'ur Rahim



9- Allah'u la ilahe illa Hüve'z Zahiru'l Batın



10- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ahadu's Samed



11- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Fettahu'l Alim



12- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Azizu'l Alim



13- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hannanu'l Mennanu Deyyan



14- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Kadiru'l Kadir



15- Allah'u la ilahe illa Hüve' Rafiu'l Alim



16- Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rabbü'l Arş'il Azim



17- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Meliku'l Kudüs



18- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hakku'l Mübin



19- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Baisü'l Varis



20- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Esmau'l Hüsna



21- Hüve'l Hayy'u la ilahe illa Hu Fed'uhü Muhlisine Lehü'd-diyn



22- Sübhane Birahmetike ya Erhame'r -rahimin.



23- Ve'l Hamdu -lillahi Rabbi'l Alemin

Şahmeran Duası Türkçe Anlamı

Her şeye hayat verip onları ayakta tutan, gerçek hayatın tek sahibi olan Rabbim, senden başka ilah yoktur. Her şeyden yüce Rabbim gizli ve saklı olan her şeyi sen bilirsin ve işitirsin. Sen en merhametlisin. Her şeyin tek yaratıcısı, ortağı olmayan ve yalnız yaratıcısı Rabbim, senden başka bir ilah yoktur. Eşi ve benzeri olmayan, bulunmayan Rabbim. Sen yarattıklarına merhametli ve şefkatli olansın. Azameti çok büyük olan, her şeye galip gelen Rabbim senden başka bir ilah yoktur. Her şeyi hakkı ile işiten ve bilen Allah'ım, her şeye gücü yetmekte olan Kadir Allah'ım, büyük arş ve her şeyin sahibi, tüm acizlikten, gafletten, hatalardan uzak olan Allah'ım senden başka bir ilah yoktur. Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların hak sahibi Allah'ım, senden başka bir ilah yoktur. Tüm güzel isimler ancak senindir ve senin içindir.

Şahmeran Duası Okumanın Faziletleri

Sahih kaynaklarda herhangi bir bilgi yer almayan şahmeran duası okumanın faziletleri hakkında aşağıdaki bilgiler yer alaktadır.

Şahmeran duası okumak huzur ve bereketli bir hayat geçirmeyi sağlar.

Hayırlı bir kısmet bulmak için, bereketli ve güzel kazanç sağlamak için bu dua okunabilir.



İçeriğinde Allah'a övgü ve yakarışta bulunulan bu dua okunarak ruh sağlığı daha iyi hale getirilir.



Kendinden çok daha yüce biri olan Allah'a sığınmanın mutluluğu içerisinde olunabilir