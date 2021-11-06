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Giriş Tarihi: 7.11.2021

Sahnede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sahnede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Zeytınburnu Belediyesi'nin 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlediği '17. Yöresel Günler' etkinliğinin 7. gününde Zeytinburnu Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği sahne aldı. Yöresel ikramların ardından konser alanındaki sahneye Rumeli'nin sevilen şarkıcılarından Arif Şentürk ve Ramazan Günay birlikte çıktı. İki sanatçı "Aman doktor" türküsünü söyledikleri sırada Günay bir anda yere yığıldı. Uzun süre kendisine kalp masajı yapılan Günay daha sonra hastaneye kaldırıldı. 71 yaşındaki sanatçı kurtarılamadı. Vefat haberinin 15 Temmuz Meydanı'na ulaşmasının ardından Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un talimatıyla gece iptal edildi. 55 yıllık müzik hayatına yüzlerce türkü sığdıran Günay, TV kanallarında program yapıyordu. Günay'ın cenazesi Küçükçekmece Sultan Murat Camii'nde kılınan ikindi namazını müteakip Kanarya Mezarlığı'na defnedildi.
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Sahnede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
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