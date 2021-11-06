Sahnede ölen Ramazan Günay son yolculuğuna uğurlandı

"ÇOK DEĞERLİ BİRİYDİ"

Birlikte sahne aldığı Arif Şentürk, "Dün akşam Zeytinburnu'nda yöresel gecemiz vardı. Dün akşamki gecemizde Rumelilere ait bir geceydi. Ramazan kardeşimiz de Rumelili olduğu için biz Rumeliler sahneye çıktık. Ben Ramazan, Sabriye Sait, Fuat Erenoğlu güzel bir gece geçirdik ama akşamın sonu maalesef hüsranla sonuçlandı. Çok değerli biriydi. Allah sevenlerine ailesine sabır versin" dedi.