Sahte alkole bir kurban daha

Hayrettin Kalay, Muammer Turgut ve Mustafa Kümük (59), ilçeye bağlı Dere Mahallesinde 6 gün önce birlikte sahte alkol aldı. Alkolü aldıktan sonra fenalaşan Hayrettin Kalay olay yerinde hayatını kaybetti. Alkol zehirlenmesi sonucu durumları kötüleşen Muammer Turgut ve Mustafa Kümük ise ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Muammer Turgut'ta burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisine yoğum bakımda devam edilen Mustafa Kümük'te yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Maktullere alkolü sattığı tespit edilen Mustafa Y. (53) ise 'taksirle adam öldürme ve yaralama' suçundan ev hapsine çarptırılmıştı.