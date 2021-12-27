Sahte alkole bir kurban daha

Muammer Turgut'ta burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisine yoğum bakımda devam edilen Mustafa Kümük'te yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Maktullere alkolü sattığı tespit edilen Mustafa Y. (53) ise 'taksirle adam öldürme ve yaralama' suçundan ev hapsine çarptırılmıştı.