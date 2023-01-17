Sahte diş doktoru inşaat işçisi çıktı

İstanbul'da akraba önerisiyle eve çağrılan diş doktoru inşaat işçisi çıktı.Geçtiğimiz yıl, diş ağrısı yaşayan Rıdvan K. (44), akrabasının önerdiği dişçiyi aradı. Rıdvan K.'nın Şişli'deki evine diş tedavisinde kullanılan aletlerle birlikte giden "Doktor Murat", Rıdvan K.'ya bir dizi işlem uyguladı. Ardından da 10 bin lira ücret aldı. Ancak Rıdvan K.'nın rahatsızlığı geçmedi.Tedavi ve doktor ile ilgili şüpheye düşen Rıdvan K. yaptığı araştırmada Doktor Murat'ın, adının Ferhat B. (40) olduğunu, mesleğinin ise doktorluk değil inşaat işçiliği olduğunu öğrendi.Büyük şok yaşayan Rıdvan K., Ferhat B. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde kendisini Murat olarak tanıtan Ferhat B.'nin yaptığı işlemlerden sonra dişlerinin daha kötü olduğunu, 10 bin lira ödeme yaptığını söyledi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelinin ifadesine başvuruldu. Ferhat B. ifadesinde şikâyetçiyi tanımadığını ve herhangi bir diş tedavisi uygulamadığını ileri sürdü.Soruşturma neticesinde şüpheli Ferhat B.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği ve üzerine atılı "yetkisiz hekimlik" suçunu işlediği göz önünde bulundurularak 5 yıla kadar hapsi istendi. İddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.