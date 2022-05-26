Sahte dişçi suçüstü yakalandı

KOCAELI'NIN İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde, yabancı uyruklu bir şahsın kendisini diş hekimi olarak tanıtıp ruhsatsız bir şekilde kendisi gibi yabancı uyruklu şahısları ücret karşılığı muayene ettiği tespit edildi. Adrese yapılan operasyonda A.J.M.A. (36) isimli şahıs, muayenehane olarak kullandığı dairede tedavi yaparken suçüstü yakalandı. Olayın ardından gözaltına alınan sahte doktor, Kocaeli Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Muayene olarak kullanılan daire mühürlenirken, tıbbi cihazlara ise el konulduğu öğrenildi. İHA