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Giriş Tarihi: 26.11.2022

Sahte doktor tutuklandı

DHA
Sahte doktor tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık bir yıldır kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan Ayşe Özkiraz'ın (25) sahte doktor olduğu anlaşıldı. Özkiraz'ın oyunu, hastanedeki doktorlara eylülde yapılan TUS'ta 81 puan aldığını ve çocuk doktoru olduğunu söylemesiyle ortaya çıktı.



Çocuk doktoru olarak kaşe yaptıran Özkiraz'dan şüphelenen bazı doktorlar, kendisine mesleki konularda çeşitli sorular yöneltti. İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen Özkiraz'ın çelişkili ve hatalı cevaplar vermesi üzerine doktorlar durumu hastane yönetimine bildirdi. Ardından yaşananlar Çerkezköy Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletildi. Başsavcılığa suç duyurusunda bulunulması üzerine Özkiraz gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada çok sayıda sahte üniversite kimlik kartı, sahte doktor kimlik kartları, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimlikler, ameliyathane kıyafetleri, dönem birincisi olduğunu dair plaketler ve tıbbi kitaplar ele geçirildi. Lise mezunu olduğu tespit edilen Özkiraz'ın, sosyal medya hesaplarından hastanede girdiği ameliyatların fotoğraflarını paylaştığı da görüldü. Adliyeye sevk edilen Özkiraz tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ailesine tıp eğitimi gördüğünü söyleyerek yıllarca İstanbul'da kalan Özkiraz'ın, bu dönemde çeşitli işlerde çalıştığı kaydedildi. Geçen yıl ailesinin yaşadığı Çerkezköy'e dönen Özkiraz'ın pratisyen hekim olarak atandığını söylediği kaydedildi.

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Sahte doktor tutuklandı
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