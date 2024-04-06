Sahte dolar kralına baskın! Otomobil parçalarının arasında 103 milyon dolar

FİLMLERDE KULLANILANLARDAN

Operasyonda ele geçirilen sahte paraların, ancak yakından bakıldığında sahte olduğu anlaşılabilen ve genellikle filmlerde ya da tiyatrolarda kullanılan "prop copy" ya da "film parası" olduğu ifade edildi.

Ancak, Amerikalı yetkililer ve Deutsche Bank'a göre bu banknotlar günlük ödeme işlemlerinde gerçek parayla karıştırılabiliyor.