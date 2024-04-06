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Giriş Tarihi: 6.4.2024 14:10 Son Güncelleme: 6.4.2024 15:55

Sahte dolar kralına baskın! Otomobil parçalarının arasında 103 milyon dolar

Almanya’nın kuzeyinde Schleswig-Holstein eyaletinde otomobil parçaları ihraç eden bir şirketin depolarına düzenlenen baskında, 4 palet içersinde toplam 103 milyon dolar sahte para ele geçirildi. İhracat şirketinin sahibinin İstanbul’da lojistik depoları bulunan Talip G.’ye ait olduğu belirlenirken, paraların birkaç hafta önce Türkiye’deki başka bir lojistik firması aracılığıyla getirildiği ortaya çıktı.

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Sahte dolar kralına baskın! Otomobil parçalarının arasında 103 milyon dolar

Kiel Kriminal Soruşturma Dairesi, Jübek (Schleswig-Flensburg bölgesi) ve Hamburg'da otomobil parçaları ihraç eden bir şirketi uzun süredir sahte para sevkiyatı konusunda takibe almıştı. Geçtiğimiz günlerde ihracat firmasına ait 100 dönümlük içerisinde küçük atölyelerin ve 20 binanın bulunduğu depoya bir tırın giriş yaptığı duyumunu alan ekipler, depoya baskın düzenledi.

DÖRT PALET AMERİKAN DOLARI

Depoda yapılan aramada, çok sayıda araba parçalarının bulunduğu paletler tespit edildi. 4 palette yapılan arama da karton kutulara yerleştirilmiş 103 milyon sahte ABD doları ele geçirildi. Depoda kimseye ulaşılamadı.

ŞİRKETİN SAHİBİ ARANIYOR

Deponun İstanbul'da da lojistik şirketi bulunan Talip G'ye ait olduğu belirlendi. Hamburg'da da iki şirketi bulunan Talip G. yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Amerika'ya otomobil parçaları ihraç ettiği ileri sürülen Talip G.'nin 2700 nüfuslu Jübek Kasabasına 2017 yılında eşi ve bir çocuğuyla taşındığı ortaya çıkarken, daha önce de sahte para ihraç ettiği iddiasıyla evine baskın düzenlendiği belirtildi. 42 yaşındaki Talip G.'nin sahte parayı Türkiye'deki bir toptancıdan aldığı ve daha sonra ABD'ye taşımak için depolarında sakladığı iddia ediliyor.

FİLMLERDE KULLANILANLARDAN

Operasyonda ele geçirilen sahte paraların, ancak yakından bakıldığında sahte olduğu anlaşılabilen ve genellikle filmlerde ya da tiyatrolarda kullanılan "prop copy" ya da "film parası" olduğu ifade edildi.

Ancak, Amerikalı yetkililer ve Deutsche Bank'a göre bu banknotlar günlük ödeme işlemlerinde gerçek parayla karıştırılabiliyor.

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Sahte dolar kralına baskın! Otomobil parçalarının arasında 103 milyon dolar
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