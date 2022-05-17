Sahte engelli raporu satan çete çökertildi: 21 kişi gözaltına alındı

ŞEKERİ YÜKSELTMEK İÇİN PİRİNÇ, TANSİYON İÇİN ZEYTİN YEDİRDİLER



Şebeke üyelerinin, malülen emekliliğe başvuranların engel oranının belirlenmesi sırasında, birden fazla engeli olanlar için kullanılan hesaplama yöntemi 'Balthazard'ı kullandıkları tespit edildi. Şebekenin, kendilerine başvuran kişileri birden fazla hastalığı ve engeli varmış gibi tetkik ve tedaviye yönlendirdikleri, düzenlenen raporlarda yüzde 40 ve üzeri çalışma gücü oranını kaybettikleri yönünde sahte engelli raporu düzenletilerek emeklilik hakkı kazandırdıkları ortaya çıktı. Şebekenin, kendilerine başvuranlara rapor oranını yükseltmek için kalp, şeker, tansiyon ve genetik hastalıklarının bulunduğunu söylemeleri yönünde önerilerde bulunduğu, kan şekerini yükseltmek için pirinç, tansiyonu yükseltmek için zeytin yedirdikleri, başvuranların yerine hasta olan çete üyelerinin kan tahlili verdiği, hasta olmamaların rağmen özel hastanelerde anjiyo yaptırarak heyet raporu aldıkları ortaya çıktı.