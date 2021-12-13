Sahte içki 6 can daha aldı

Kahramanmaraş'ta, il merkezi ile Elbistan ilçesinde sahte içki içen 7 kişi, KSÜ Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları ağır olan Aytekin K. (65), Şahin B. (55) ve A.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yoğun bakımdaki 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.

YALOVA'DA DA 2 ÖLÜ

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan Ekrem T. (56) ve arkadaşı Mehmet Y. (66), önceki gün metil alkolden yaptıkları sahte içkiyi içti. Sahte içkiyi içtikten sonra Ekrem T, hem çalıştığı hem de yaşadığı dükkana giderken, Mehmet Y ise, Hasanbaba mahallesindeki evine gitti. Sabah krem T'nin dükkanını açmadığını gören komşu esnaf, polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, Ektem T'nin cesedi ile karşılaştı. Beraber alkol aldığı tespit edilen Mehmet Y.'nin de yalnız yaşadığını öğrenince hemen Hasanbaba mahallesindeki evine giden polis, onun da cesedini buldu. Otopsilerinin ardından toprağa verilen 2 arkadaşın, bir süredir kendi içkilerini kendi ürettikleri öğrenildi.