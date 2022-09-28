Sahte içki patroniçesi

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün başkent genelinde kaçak alkollü içki satışı yapan bir örgüte yönelik 2021'de 8 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından düzenlediği operasyonda yakalanan örgüt lideri S.Ü. tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Cezaevinde olan S.Ü.'nün, örgütün liderliğini eşi F.Ü.'ye devrettiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin takibi sonucunda suç örgütünün bu kez F.Ü. liderliğinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Örgütün, yurda kaçak yollarla sokulan metil alkol, etil alkol ile sahte alkol yapımında kullanılan imalat malzemeleriyle merdivenaltı alkollü içki imalatı yaptığı tespit edildi. Suç örgütünün ürettiği sahte içkileri, pet şişelere ve boş içki şişelerine doldurarak sahte kapak ve TAPDK bandrolüyle birlikte Ulus ve Çankaya'daki bar, pavyon ve eğlence yerlerine sattığı belirlendi.Tespitlerin ardından Ankara merkezli 9 şüpheliye yönelik eşzamanlı yapılan operasyonla örgüt lideri F.Ü. ile birlikte örgüt adına çalışan A.S.A., M.A., T.A., H.Ü., İ.G. ve M.Ö. gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan 1118 şişe sahte alkollü içki, 900 litre etil alkol, 2 bin 59 sahte içki yapımında kullanılan ürün ve 500 sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.Örgütün lideri S.Ü.'nün "silahla tehdit ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından, "toplamalı ceza kararı" ile tutuklanarak cezaevine konulmasından sonra örgüt liderliğini eşi F.Ü.'ye devredip suç faaliyetlerini devam ettirdiği ortaya çıktı. Yasadışı faaliyetlerini ise A.S.A, M.A., T.A., H.Ü., İ.G. ve M.Ö. isimli şüphelilerle birlikte yaptığı tespit edildi.