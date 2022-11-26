Sahte içki şebekesine şok darbe

Silivri'de belirlenen üç ayrı adrese düzenlenen baskınla 3 bin 900 litre sahte rakı, 13 bin litre sahte şarap, 275 litre sahte viski 10 adet değişik tatlarda anason ile sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Yakalanan (R.Y) (H.G) ve (Y.Ç) isimli şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
JANDARMA SAHTECİLERE GÖZ AÇTIRMIYOR
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte alkol imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma neticesinde; (R.Y) (H.G) ve (Y.Ç) isimli şüpheli şahısların imal ettikleri yüklü miktarda sahte alkolü İstanbul ili genelinde piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan Jandarma ekipleri, söz konusu sahte alkolün Silivri'de bulunan üç ayrı adreste üretildiğini tespit etti.
TONLARCA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Eş zamanlı operasyon için düğmeye basan Jandarma ekiplerince; söz konusu adreslerde yaptıkları aramalarda; (3.900) litre sahte rakı, (13.000) litre sahte şarap, (275) litre sahte viski (10) adet değişik tatlarda anason ile sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonla sahte alkol imal ettikleri tespit edilen (R.Y) (H.G) ve (Y.Ç) isimli şahıslar gözaltına alındı.