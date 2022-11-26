Sahte içki şebekesine şok darbe

Silivri'de belirlenen üç ayrı adrese düzenlenen baskınla 3 bin 900 litre sahte rakı, 13 bin litre sahte şarap, 275 litre sahte viski 10 adet değişik tatlarda anason ile sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Yakalanan (R.Y) (H.G) ve (Y.Ç) isimli şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.