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Giriş Tarihi: 26.11.2022 16:48

Sahte içki şebekesine şok darbe

Yeni yıla az bir süre kala İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son zamanlarda sahte içki tüketimine bağlı olarak meydana gelen ölüm olaylarının önlenmesi amacıyla, piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sahte içki şebekesine şok darbe

Silivri'de belirlenen üç ayrı adrese düzenlenen baskınla 3 bin 900 litre sahte rakı, 13 bin litre sahte şarap, 275 litre sahte viski 10 adet değişik tatlarda anason ile sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Yakalanan (R.Y) (H.G) ve (Y.Ç) isimli şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

JANDARMA SAHTECİLERE GÖZ AÇTIRMIYOR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte alkol imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma neticesinde; (R.Y) (H.G) ve (Y.Ç) isimli şüpheli şahısların imal ettikleri yüklü miktarda sahte alkolü İstanbul ili genelinde piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan Jandarma ekipleri, söz konusu sahte alkolün Silivri'de bulunan üç ayrı adreste üretildiğini tespit etti.

TONLARCA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Eş zamanlı operasyon için düğmeye basan Jandarma ekiplerince; söz konusu adreslerde yaptıkları aramalarda; (3.900) litre sahte rakı, (13.000) litre sahte şarap, (275) litre sahte viski (10) adet değişik tatlarda anason ile sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonla sahte alkol imal ettikleri tespit edilen (R.Y) (H.G) ve (Y.Ç) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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Sahte içki şebekesine şok darbe
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