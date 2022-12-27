Sahte içki üretenlere yılbaşı operasyonu

Yurt genelinde sahte içki operasyonları sürüyor. Yılbaşı öncesinde, sahte içkinin önüne geçmek amacıyla emniyet ekipleri 12 ilde operasyon düzenledi.İstanbul'un 39 ilçesinde, aralarında sahte içki imalathanelerinin de bulunduğu 768 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Sahte içki imalatı yapılan ve sahte içkilerin depolandığı 8 farklı adreste piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan 2 ton sahte içki, 4 fiber tank, bin 356 boş içki şişesi, 12 bin içki etiketi, 2 bin kapak ve 21 alkol aroması ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte içkileri, çöplerden veya eğlence mekânlarından topladıkları boş içki şişelerine doldurup ve sahte bandroller yapıştırarak hazırladıkları belirlendi. Diğer operasyonlar şöyle:Ankara'da imalathane olarak kullanılan ikamette 2 bin litre sahte içki ele geçirildi. A.Ç. adlı kişi gözaltına alındıDiyarbakır'da 5 bin litre etil alkol, bin 500 sahte içki kiti, 75 şişe kaçak içki, 55 bidon sahte alkol ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.Malatya'da 6 adrese düzenlenen operasyonlarda 3 bin 978 litre sahte içki ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.Mersin'de 1500 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalandı.Hatay'da, bin litre sahte içki ele geçirilirken, işyeri sahibi A.G. gözaltına alındı.Manisa'da bir eve düzenlenen operasyonda 825 litre satışa hazır kaçak şarap ele geçirilirken, M.A. gözaltına alındı.Tekirdağ'da 420 litre kaçak şarap, 47 litre de kaçak rakı ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı.Eskişehir'de 100 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.Muğla'nın Ula ilçesinde, 90 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.Aydın'ın 380 litre kaçak içki ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.Kastamonu'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.SABAH