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Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:28 Son Güncelleme: 18.12.2021 10:35

Sahte içkiden bir kişi daha hayatını kaybetti

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Sahte içkiden bir kişi daha hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan evli ve dört çocuk babası Hasan Sülek (62) sahte içkinin kurbanı oldu.

Geçtiğimiz 12 Aralık Pazar günü tanıdığından aldığı alkolü tüketen Sülek, bir süre sonra görme bozukluğu yaşamaya başladı. Ardından bir anda fenalaştı. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılan Sülek yapılan müdahaleye rağmen 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Sülek'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cenazesi yapılan otopsinin ardından kardeşi ve damadına teslim edildi. Sülek toprağa verilmek üzere Konya'nın Bozkır ilçesine götürüldü.

TİNER KOYMUŞLAR

Cenazenin alınışı sırasında Hasan Sülek'in damadı Süleyman Belen yaşananların cinayetten farksız olduğunu söyledi. Kayınpederinin tükettiği viskiyi uzman ekiplerin incelediğini ve kendilerine "Viskinin içinde sahte alkol yok. İçine tiner koymuşlar" diye konuştu. Antalya'da 6 kişinin daha sahte içkiden yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi.

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Sahte içkiden bir kişi daha hayatını kaybetti
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