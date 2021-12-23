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Giriş Tarihi: 23.12.2021 16:07 Son Güncelleme: 23.12.2021 16:11

Sahte içki kabusu sürüyor! Acı haber bu kez Konya'dan geldi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Sahte içki kabusu sürüyor! Acı haber bu kez Konya’dan geldi

Konya’nın Bozkır ilçesinde birlikte sahte alkol alan 3 arkadaştan Hayrettin Kalay (53) ve Muammer Turgut (45) hayatını kaybetti.

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dere Mahallesinde Hayrettin Kalay, Muammer Turgut ve Mustafa Kümük (59) birlikte sahte alkol aldı. Alkolü aldıktan sonra fenalaşan Hayrettin Kalay olay yerinde hayatını kaybetti.

Alkol zehirlenmesi sonucu durumları kötüleşen Muammer Turgut ve Mustafa Kümük ise ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Muammer Turgut'ta burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Konya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içerisinde sahte içkiyi üretip, piyasaya sürdükleri tespit edilen Mustafa Y. (53), Mehmet B. (51) ve Hüseyin Ç.'yi (59) gözaltına aldı. Ekipler 3 şüpheli ile birlikte mağdurların evlerinde arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, 10 litre sahte rakı, 6 litre sahte viski, cam şişe içerisinde anason yağı, çok sayıda alkol doldurulmasında kullanılan boş damacanalar ve pet şişeler, yine alkol yapımında kullanılan enjektör ve damlama aparatı ele geçirildi. Haklarında 'taksirle adam öldürme ve yaralama' suçundan işlem yapılan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Sahte içki kabusu sürüyor! Acı haber bu kez Konya'dan geldi
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