Sahte içkiye 24 saatte 5 kurban daha

Sahte içki Antalya, Erzincan, Sivas ve İstanbul'da 5 can daha aldı. Son 3 günde ölenlerin sayısı 12'e ulaştı. Antalya Kepez'de sahte içkiden zehirlenen evli ve 2 çocuk babası Abidin Uçurum (46), önceki sabah gözlerinin görmediğini söyleyerek fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Uçurum, kurtarılamadı. Manavgat'a bağlı Side Mahallesi'nde arkadaşı K.Y. ile sahte içki içince fenalaşan H.S. yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. H.S.'nin içkiyi aldığı M.Ö.'nün evine düzenlenen operasyonda, 7 litre viski ile 5 litre rakı ele geçirildi. Bunun üzerine M.Ö. ile K.Y. gözaltına alındı. Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Halil Başer (72) hayatını kaybederken 3 kişi de tedavi altına alındı. Sivas Zara'da, sahte içki içip fenalaşan Şakir Deliktaş (32) hayatını kaybetti. Ayrıca sahte içki nedeniyle Sivas'taki hastanelerde tedavi gören 5 kişiden Bülent Ekici de (62) dün öldü. İstanbul Avcılar'da tekel bayisinden aldığı sahte içkiyi içen İbrahim Kaşıkçı, önceki gece saat 02.00'de fenalaştı. Kızının polisi arayıp, "Babam kaçak içkiden zehirlendi" demesi üzerine hastaneye kaldırılan Kaşıkçı kurtarılamadı. Polis, 200 şişe sahte içki ele geçirilen tekel bayisi G.K.'yi gözaltına aldı.
ErdoğanÖZTÜRK - Fatmanur AKKİŞİ -Bulut YAMANDAĞ / SABAH