Haberler Yaşam Haberleri Sahte içkiye 24 saatte 5 kurban daha
Giriş Tarihi: 15.12.2021

Sahte içkiye 24 saatte 5 kurban daha

Sahte içkiye 24 saatte 5 kurban daha
Sahte içki Antalya, Erzincan, Sivas ve İstanbul'da 5 can daha aldı. Son 3 günde ölenlerin sayısı 12'e ulaştı. Antalya Kepez'de sahte içkiden zehirlenen evli ve 2 çocuk babası Abidin Uçurum (46), önceki sabah gözlerinin görmediğini söyleyerek fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Uçurum, kurtarılamadı. Manavgat'a bağlı Side Mahallesi'nde arkadaşı K.Y. ile sahte içki içince fenalaşan H.S. yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. H.S.'nin içkiyi aldığı M.Ö.'nün evine düzenlenen operasyonda, 7 litre viski ile 5 litre rakı ele geçirildi. Bunun üzerine M.Ö. ile K.Y. gözaltına alındı. Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Halil Başer (72) hayatını kaybederken 3 kişi de tedavi altına alındı. Sivas Zara'da, sahte içki içip fenalaşan Şakir Deliktaş (32) hayatını kaybetti. Ayrıca sahte içki nedeniyle Sivas'taki hastanelerde tedavi gören 5 kişiden Bülent Ekici de (62) dün öldü. İstanbul Avcılar'da tekel bayisinden aldığı sahte içkiyi içen İbrahim Kaşıkçı, önceki gece saat 02.00'de fenalaştı. Kızının polisi arayıp, "Babam kaçak içkiden zehirlendi" demesi üzerine hastaneye kaldırılan Kaşıkçı kurtarılamadı. Polis, 200 şişe sahte içki ele geçirilen tekel bayisi G.K.'yi gözaltına aldı.

Erdoğan ÖZTÜRK - Fatmanur AKKİŞİ - Bulut YAMANDAĞ / SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekmek Teknesi’nin Songül’üydü… Güzel oyuncu Ekin Türkmen: Anlatsam meslekten soğursunuz!
Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı’nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Skandalın yeni detayları ortaya çıktı! İş adamı Hüseyin Köksal'a plaka tahsis ettiren milletvekili CHP'li çıktı
İBB'nin yalanlarına Fatih Altaylı bile şaştı kaldı: Allah Allah
Altın fiyatları YENİ REKORUNU KIRDI! Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 14 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
BAE'den ABD'ye F-35 anlaşmasından çekilme tehdidi
Fatih Terim'in olay görüntüleri ortaya çıktı! İstifaya davet ettiği iddia edilen taraftara...
Önce Tanrıkulu şimdi de HDP’li Taşdemir! SİHA'lar PKK’yı vuruyor, ses onlardan çıkıyor
Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan Omicron varyantı açıklaması
Son dakika | Teröristbaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal çıkış! İYİ Parti bile isyan etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte içkiye 24 saatte 5 kurban daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA