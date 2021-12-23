Sahte içkiye 6 kurban daha

SAHTE içki nedeniyle Mersin'de 2, Konya'da 2, Eskişehir ve Ordu'da 1'er kişi hayatını kaybetti. Yurt genelinde son dönemde sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 74e yükseldi. Mersin'de sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi gören Mecnun Ateş (49) ve Abdurrahman Öksüz (52) yaşamını yitirdi. Konya'nın Bozkır ilçesinde ise birlikte sahte alkol alan 3 arkadaştan Hayrettin Kalay (53) ve Muammer Turgut (45) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Konya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içerisinde sahte içkiyi üretip, piyasaya sürdükleri tespit edilen Mustafa Y. (53), Mehmet B. (51) ve Hüseyin Ç.'yi (59) gözaltına aldı. Ekipler 3 şüpheli ile birlikte mağdurların evlerinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda, 10 litre sahte rakı, 6 litre sahte viski, cam şişe içerisinde anason yağı, çok sayıda alkol doldurulmasında kullanılan boş damacanalar ve pet şişeler, yine alkol yapımında kullanılan enjektör ve damlama aparatı ele geçirildi. Mustafa Y. hakkında 'taksirle adam öldürme ve yaralama'dan adli işlem yapılırken, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, evinde içki içtikten sonra solunum güçlüğü şikâyetiyle hastaneye giden Bayram Ali Çetinkaya (47), hayatını kaybetti. Çetinkaya'nın sahte içkiden hayatını kaybetmiş olabileceği belirtilerek, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Ordu'da ise, sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Geçtiğimiz gün Fatsa'da sahte alkol nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirirken, dün de hastanede tedavi altında bulunan Gökhan T. hayatını kaybetti. Tolga YANIK - Bekir COŞKUN - Rıdvan UYSAL / SABAH