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Giriş Tarihi: 7.4.2023 12:47

Sahte içkiyle ölüm davasında 16 yıl 8 ay hapis

Bahçelievler’de arkadaşının getirdiği sahte içkiyi içtikten sonra zehirlenerek hayatını kaybeden Sevim Şenkaya (37)'nın ölümüyle ilgili davada, içkiyi satan Ercan Padak 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırtıldı.

DHA
Sahte içkiyle ölüm davasında 16 yıl 8 ay hapis

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Salih Özgen, Ercan Padak katılırken, avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"BEN SAHTE İÇKİ VERDİM AMA BENİM VERDİĞİM İÇKİDEN ÖLMEDİ"

Ercan Padak son savunmasında, "Ben sahte içki verdim ama benim verdiğim içkiden ölmedi. Sahte olduğunu bilmiyordum. Öyle olsaydı ben de ölürdüm. Suçsuzum" dedi. Mahkeme heyeti İbrahim Bozkurt ve Salih Özgen'in beraatine karar verdi. Ercan Padak'ın ise 'Olası kastla öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, maktul Sevim Şenkaya'nın alkol zehirlenmesi nedeniyle 12 Ekim 2020'de vefat ettiği belirtildi. Salih Özgen'in bu alkolü Ercan Padak'tan temin ettiği anlatılan iddianamede, Padak ile İbrahim Bozkurt'un kendisine 6 şişe içki verdiği, Padak'ın da ifadesinde içki sattığını kabul ettiği ancak, sattığı içki yüzünden Şenkaya'nın öldüğünü kabul etmediği aktarıldı. İddianamede, "Dosya kapsamı incelendiğinde Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt'un içeriğini bildikleri metil alkolden üretilen ve içen kişilere zarar verme ihtimali bulunan alkollü içki sattıkları, diğer Salih Özgen'in bu içkiyi alıp maktulün içmesini sağladığı anlaşılmıştır" denildi. Maktulün otopsi raporunda da sanığın ölümünün metil alkol zehirlenmesi sonucu meydana geldiği ifade edilen iddianamede, sanıkların eyleminin 'Olası kastla insan öldürme' suçunu oluşturduğu değerlendirilmesinde bulunuldu. İddianamede, Salih Özgen, Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt hakkında 'Olası kast ile öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

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Sahte içkiyle ölüm davasında 16 yıl 8 ay hapis
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