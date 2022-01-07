Sahte komutanın adli sicili kabarık çıktı

Rasim Ahmet (40), kendisini askeri üniforma ve albay rütbesiyle Azerbaycan itfaiyesi komutanı ve Azerbaycan Dağlık Karabağ Savaşı Gazileri Derneği Başkanı olarak tanıtarak geçen yaz meydana gelen orman yangılarında mücadele ettiğini gerekçesiyle bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bursa Büyükşehir ve en son Marmaris Belediyesini ziyaret eden Ahmet, kendisinin Karabağ Savaşına katılıp yaralandığını ve gazi unvanı aldıktan sonra itfaiye teşkilatına katıldığını kaydetti. Ahmet, Manavgat, Bodrum, Marmaris'te drone üzerinden çalıştığını aktardı.

YANGINLARDA GÖREV YAPMADI

Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı, Muğla'da geçen yaz meydana gelen yangınların söndürülmesinde destek için gelen itfaiye ekibinde Albay rütbeli Rasim Ahmet adlı kişinin görev yapmadığını açıkladı. Bakanlık, bünyesinde Ahmet diye birinin çalışmadığını açıkladı. Sahte rütbe ve üniformayla kendisini Azerbaycan İtfaiye Komutanı Albay Rasim Ahmet olarak tanıtarak yaptığı ziyaretlerin bilgileri dahilinde olmadığını kaydetti. Söz konusu kişi hakkında detaylı bir araştırma yapıldığını açıkladı.

BAKANLIK TARAFINDAN ARANIYOR

Sahte komutan Rasim Ahmet hakkındaki gerçekler ortaya çıktı. Azerbaycan Mingeçevir doğumlu olan Ahmet'in, gazi olduğu gerekçesiyle birçok kişiden para alarak dolandırdığı öğrenildi. Tüm iddialarının yalan olduğu kaydedilen Ahmet, hakkında dolandırıcılık suçundan 4 kez kovuşturma açılmış. Ahmet'in hakkındaki gerçekler bununla da sınırlı değil. 2009 yılında intihara kalkışan Ahmet, 2019'da eski karısının üzerine yağ dökerek yakmaya çalıştı. Ahmet hakkında Bakü Sabunçu Bölge Savcılığı, 'özel zulüm veya genel tehlike ile öldürmeye teşebbüs ve 'bir devlet görevlisine karşı direniş veya güç kullanımı' maddeleri uyarınca ceza davası açıldı. Alınan bilgilere göre dolandırıcılıktan hüküm giyen Rasim Ahmet, Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından dolandırıcılıktan dolayı uluslararası arananlar listesinde.