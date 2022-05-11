Gaziantep'te sahte MİT kimliği düzenleyen şüpheli ihbar üzerine polisin uygulama noktasında durdurmasıyla yakalandı. Sahte MİT'çi ve yanındaki 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ve tarihi eserin yanı sıra çok sayıda askeri malzeme de ele geçirildi.

Sahte MİT’çi polise yakalandı | Video

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir ihbar üzerine şehir girişindeki uygulama noktasında bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta yapılan detaylı aramada MİT mensubu adına düzenlenmiş sahte kimlik, 2 adet el telsizi, 2 adet tabanca, 103 adet fişek, 51 adet sikke, 10 adet imitasyon külçe altın, 30 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet radar tespit cihazı ile çok sayıda askeri malzeme ve dijital materyal ele geçirildi.

Araçta bulunan 3 şüpheli yakalanarak haklarında Nitelikli Yağma, 6136 SKM, Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti, Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi, Paraya Eşit Sayılan Değerde Sahtecilik, Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçlarından yasal işlem başlatıldı.