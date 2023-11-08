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Giriş Tarihi: 9.11.2023

Sahte pasaport operasyonu

Sahte pasaport operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, sahte kimlik ve pasaport yaparak göçmen kaçakçılığıyla ilgili ticari faaliyette bulunan 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin evi ile işyerinde yapılan aramalarda 47 ülkeye ait 330 sahte pasaport, 21 ülkeye ait 230 sahte kimlik kartı ve sürücü belgesi, 10 ülkeye ait 1132 sahte vize etiketi ile 3 mor ışık cihazı ele geçirildi.

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Sahte pasaport operasyonu
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