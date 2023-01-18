Sahte polisler 100 bin euro’yu gasp etti

İstanbul Zeytinburnu'nda geçtiğimiz günlerde A.O.'nun (48) işyerine giren 3 gaspçı kendilerini polis olarak tanıtıp işyeri sahibinin üstünü aradı. Sahte arama kararı ile çelik kasayı açtırıp 100 bin euro'yu aldılar. İşyeri sahibinin, gerçek polis olmadıklarını anlamasıyla arbede çıktı. Arbedede 3 gaspçıdan biri montunu, diğerini tabancasını düşürerek kaçtı. Kamera görüntülerinden soyguncuların kimlikleri tespit edildi. 3 suç kaydı olan ve kurye olduğu belirlenen Ali Ö. (22), 2 suç kaydı olan Ömer M.A. (35) ve yabancı uyruklu Amır K. (33) gözaltına alındı. Ali Ö. ve Ömer M.A. tutuklanırken, Amır K. için sınır dışı edilme işlemi başlatıldı.