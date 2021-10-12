Sahte reçete operasyonu! 7 şüpheliye gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hastalığı bulunmayan yabancı uyruklu kişiler adına hastanelerden ilaç yazdıran ve ikinci kez rapora gerek duymadan birlikte hareket ettikleri eczanelerden ilaçları alarak kamuyu zarara uğratan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 6'sı Şanlıurfa'da, biri de Gaziantep'in Nizip ilçesinde olmak üzere 7 adrese düzenlenen operasyonda, başkaları adına reçetelendirilmiş ve barkodları değiştirilmiş, çok sayıda ilaç ve tıbbi malzemeyle doktor raporuyla alınabilen mama ve protein bazlı süt ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.