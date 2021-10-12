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Giriş Tarihi: 12.10.2021 15:09

Sahte reçete operasyonu! 7 şüpheliye gözaltı

AA
Sahte reçete operasyonu! 7 şüpheliye gözaltı

Şanlıurfa'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde pahalı ilaç ve tıbbi malzemeleri, hasta olmayan kişiler adına reçete ettirip devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla 7 farklı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hastalığı bulunmayan yabancı uyruklu kişiler adına hastanelerden ilaç yazdıran ve ikinci kez rapora gerek duymadan birlikte hareket ettikleri eczanelerden ilaçları alarak kamuyu zarara uğratan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 6'sı Şanlıurfa'da, biri de Gaziantep'in Nizip ilçesinde olmak üzere 7 adrese düzenlenen operasyonda, başkaları adına reçetelendirilmiş ve barkodları değiştirilmiş, çok sayıda ilaç ve tıbbi malzemeyle doktor raporuyla alınabilen mama ve protein bazlı süt ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Sahte reçete operasyonu! 7 şüpheliye gözaltı
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