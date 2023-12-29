Haberler Yaşam Haberleri Sahte savcının oyununu esnaf bozdu
Giriş Tarihi: 29.12.2023 00:16

Sahte savcının oyununu esnaf bozdu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtan ve esnaftan para almaya çalışan sahte savcı, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı

İHA
Sahte savcının oyununu esnaf bozdu

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte kimlikle kendisini savcı olarak tanıtan T.A. (42), yaklaşık 4 ay önce Sanayi Sitesi'nde M.K. isimli şahsın çalıştığı işyerine müşteri olarak geldi. Kendisini başsavcı olarak tanıtıp isminin Oktay Bülent Çamlı olduğunu söyleyen T.A., M.K. ile yakın ilişki kurarak iddiaya göre IBAN numarası verip şahsın buraya para atmasını talep etti. Olayın 3 kez tekrarlanmasının ardından IBAN numarasının farklı bir isme ait olduğunu fark eden M.K, emniyete giderek T.A.'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Savcılık talimatı üzerine harekete geçen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri sahte savcıyı yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyon sonucu T.A. aracıyla seyir halindeyken durdurulup kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. T.A.'nın üzerinde, otomobilinde, Nazilli'de bulunan 2 ikamet ve Denizli'de kullandığı evde yapılan aramalar yapıldı. Aramalarda; 1 adet sahte savcı kimliği ve kokartı, başka şahıslara ait 2 adet kimlik sahte savcı kimliğinde kullanılan vesikalık fotoğraflar, 2 adet kaşe, 1 adet kurusıkı tabanca ile çeşitli evraklar ele geçirildi.

PROFESYONEL DOLANDIRICI ÇIKTI

5 adet dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçlarından olmak üzere 8 adet suç kaydı olduğu tespit edilen T.A., emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi. Sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanan sahte savcı T.A. cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 61 yaralı var!
Başkan Erdoğan'dan 'Milli Beka' vurgusu! Teröristleri inlerinde imha ediyoruz
Özgür Karabat'ın 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırtması büyük tepki çekmişti: HSK'dan o hakime soruşturma!
Son dakika: AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: MSB tüm soruları tek tek cevapladı! "Girilemez denilen yerler artık kontrol altında"
Tek başına bir kadın
İran ve Rusya'dan dolar hamlesi! Artık ticarette ulusal para kullanılacak
Son dakika: AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'ya sert tepki: Hukuk önünde hesap verecek
İtalyan Kadriye’nin Türkiye aşkı
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte savcının oyununu esnaf bozdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA