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Giriş Tarihi: 12.6.2023 11:20 Son Güncelleme: 12.6.2023 11:45

Sahte sigorta mağduru olmayın

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, vatandaşları sahte sigorta dolandırıcılığına karşı sosyal medyadan uyardı.

ABBAS ÇAKAR
Sahte sigorta mağduru olmayın

Sosyal medya ve internetteki sahte siteler üzerinden "Ucuz" veya "İndirimli Sigorta" başlıkları ile vatandaşların tuzağa düşürüldüğü yönünde bilgilere ulaşan Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, konu ile ilgili çalışmalar başlatırken vatandaşları da sosyal medya hesaplarından uyardı.

SİBERAY UYARDI

Sosyal medyada "Sahte sigorta dolandırıcılığına dikkat" başlığı ile yapılan uyarıda "Sosyal medya platformlarında piyasa değerinin çok altında ücretlerle sigorta hizmeti vadeden içeriklere şüpheyle yaklaşın. Aldatıcı sosyal sosyal medya içerikleri veya asılsız internet sitleri üzerinden karşınıza çıkabilecek eksik/sahte poliçelere karşı dikkatli olun. Resmi ve yetkili olduğunu teyit edemediğiniz taraflara banka/kredi kartı bilgilerinizi paylaşmayın. Sigorta işlemleri için kurumsazl ve yetkili firmaları resmi başvuru yollarını takip edin" ifadeleri kullanıldı.

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Sahte sigorta mağduru olmayın
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