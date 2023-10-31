Sahte tapu şebekesi kıskıvrak yakalandı

Ankara'da kendilerini bakanlık görevlisi, uzman, müdür ve tapu memuru gibi tanıtarak Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait hazine arazilerinin satışı vaadiyle düzenledikleri sahte tapu senetleri ile 150 kişiyi 300 milyon lira dolandırmaktan 2 yıl önce tutuklanan dolandırıcıların, cezaevinden çıkınca yeniden aynı suça giriştikleri ortaya çıktı.Polis ekiplerinin çalışmasında; mağdurlarla Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın çevresindeki kafelerde buluşma ayarladıkları ve ziyaretçi gibi girdikleri bakanlık binasında mağdurlara sözde bakanlık görevlisi gibi tanıttıkları diğer şebeke üyeleriyle sözde satış ya da kiralama sözleşmesi imzalattıkları belirlendi.Sözleşme imzalatılan mağdurları daha sonra Tapu Müdürlüğü'ne götürdükleri ve yine ziyaretçi gibi girdikleri Tapu Müdürlüğü binasında bu kez tapu memuru gibi tanıttıkları şebeke üyeleriyle sahte tapu senedi verdikleri belirlendi. Sahte tapu senedi verilen mağdurlara tapularını 21 gün sonra e-Devlette görebileceklerini söyledikleri öğrenildi.Yeni üyeleri daha önce dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından kaydı olmayan kişilerden seçtikleri anlaşılan şebeke mensuplarının, son olarak 5 mağdurdan 3.5 milyon Türk Lirası ve 46 bin Euro vurgun yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol uygulandı.