Sahte tuğgeneral ve yüzbaşı, 5 kişiyi dolandırmak üzereyken yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta İzmir olmak üzere Ege bölgesinde kendisini tuğgeneral olarak tanıtan ve yanında korumaları ile gezen Tayfun G.'nin yanındaki M.Z.'nin de yüzbaşı koruması olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandırdığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir kafeteryada 5 kişi ile buluşacağını belirledi. Kafeterya çevresinde önlem alan ekipler, Tayfun G. ve M.Z.'yi, 5 kişi ile buluştuğu esnada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
ÜZERİNDEN ÇIKANLAR ŞOK ETTİ
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, sahte Türk Silahlı Kuvvetleri kimliği, 1 tabanca ve 6 mermi çıktı. Tayfun G.'nin sahte kimlikte gerçek ismini kullandığı, ancak soyadını 'Dündar' olarak değiştirdiği belirlendi.
OTOMOBİL, SIVI YAĞ VE ŞEKER DOLANDIRICILIĞI YAPMIŞLAR
Yakalanan sahte general Tayfun G.'nin 2'si dolandırıcılık, 1'i de özel belgede sahtecilik olmak üzere 3 suçtan arandığı tespit edildi. Tayfun G.'nin kendisini MİT personeli olarak tanıtıp, Bursa, Mersin, Antalya, Ankara ve Denizli'de ticaret yapan kişilere elindeki sıfır otomobil, yüklü miktarda sıvı yağ ve şeker bulunduğunu, bunları satacağını söyleyerek dolandırmaya çalıştığı öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, vatandaşları dolandırmak isterken yakayı ele veren şüphelilerin yakalanma anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
İzmir kendilerini tuğgeneral ve yüzbaşı olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapmaya çalışan 2 şüpheli kamerada
Görüntülerde ekiplerin şüphelilerin yanına gelerek soru sorması, şüphelilerin dışarı çıkarılarak üst araması yapıldığı anlar görüldü.