Bingöl’de sahur vakti feci kaza: 2 ölü

İlk kaza, saat 04.00 sularında Bingöl Elazığ karayolu 10. kilometresinde gerçekleşti. Alper Nuriçil'in yönetimindeki otomobil, kontrolünü kaybederek istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü Nuriçil ve yanındaki bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cenazelerin Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüleceği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diğer kaza ise gece saatlerinde Bingöl şehir merkezinde Genç Caddesi'nde meydana geldi. M.K. yönetimindeki hafif ticari araç ile A.K. idaresindeki otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi ve yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine nakledildi. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.