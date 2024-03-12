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Giriş Tarihi: 13.3.2024

Sahuru gençlerle kütüphanede yaptı

Sahuru gençlerle kütüphanede yaptı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'ndeki sahur programında gençlerle buluştu. Sınavlara hazırlanan gençlerle sohbet edip internet paketi hediye eden Başkan Aktaş, "İnanmak, başarmanın yarısıdır. Başarma arzusuyla buradasınız. Üniversite diploması tek başına bir şey ifade etmiyor. Kendinizi muhakkak yetiştirin. İnsan ilişkilerine önem verin. Kendinizi devlet kurumunda çalışmak için şartlamayın. Bizler çok güçlü ve genç bir ülkeyiz. Kendinize, ailenize, şehrinize ve ülkenize güvenin" dedi. İHA
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Sahuru gençlerle kütüphanede yaptı
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