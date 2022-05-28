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Giriş Tarihi: 29.5.2022

Şaka yaparken arkadaşını vuran sanık hakkında emsal karar

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Şaka yaparken arkadaşını vuran sanık hakkında emsal karar
Yargıtay, tüfeğini doğrultarak şaka yapmak istediği sırada silahın ateş alması sonucu arkadaşını öldüren sanığa "bilinçli taksirle öldürme" suçundan verilen cezayı az bularak kararı bozdu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin kararına göre, Amasya'nın bir köyünde işlerini bitirdikten sonra ilçe merkezine gitmek isteyen 4 kişi, aynı araca binerek yola çıktı. Ön yolcu koltuğunda oturan sanık evden getirdiği pompalı tüfekle şaka yapmaya başladı. Araçtaki diğer kişilerin tüfeği boşaltması yönündeki uyarılarına rağmen gerekli kontrolleri yapmayan sanık, tüfekle sürücüye doğrultarak tetiğe bastı. Aracın sürücüsü başından vurularak hayatını kaybetti. Karara ilişkin yapılan temyiz istemi üzerine dava dosyası Yargıtay'a geldi. Dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, kararın oybirliğiyle bozulmasına hükmetti. Gerekçede, sanığın ne olursa olsun böyle davranmamakla yükümlü olduğuna işaret edilerek, sanığın yapılan uyarılara rağmen önlem almadığı için "kastla öldürme suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi" gerektiğine yer verildi. Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre bilinçli taksirle öldürme suçunun cezası 9 yıla kadar hapis cezasını, olası kastla öldürmenin cezası ise 25 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor.

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Şaka yaparken arkadaşını vuran sanık hakkında emsal karar
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