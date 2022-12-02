’Şakalaşma’ cinayetinde öldürülmüştü! Kenan’ın cenazesi Adli Tıp’tan alındı

Esenler Birlik Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında iddiaya göre bulundukları binanın çatı katında şakalaşan bir grup arkadaşın ellerindeki tabanca, bilinmeyen nedenle patladı. Tabancadan çıkan mermi kalbine isabet eden Kenan Çeliktenyıldız (17), olay yerinde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yaşları 18'den küçük 8 kişi gözaltına alındı.



Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenaze, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kenan Çeliktenyıldız için öğle vakti Esenler Kemertepe Camiinde tören düzenleneceği, cenazenin memleketi Siirt'te defnedileceği öğrenildi.