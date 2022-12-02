Haberler Yaşam Haberleri 'Şakalaşma' cinayetinde öldürülmüştü! Kenan'ın cenazesi Adli Tıp'tan alındı
Giriş Tarihi: 2.12.2022 13:28

'Şakalaşma' cinayetinde öldürülmüştü! Kenan'ın cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Esenler’de, arkadaşlarıyla şakalaşırken silahın patlamasıyla hayatını kaybeden 17 yaşındaki Kenan Çeliktenyıldız'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

DHA
’Şakalaşma’ cinayetinde öldürülmüştü! Kenan’ın cenazesi Adli Tıp’tan alındı

Esenler Birlik Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında iddiaya göre bulundukları binanın çatı katında şakalaşan bir grup arkadaşın ellerindeki tabanca, bilinmeyen nedenle patladı. Tabancadan çıkan mermi kalbine isabet eden Kenan Çeliktenyıldız (17), olay yerinde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yaşları 18'den küçük 8 kişi gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenaze, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kenan Çeliktenyıldız için öğle vakti Esenler Kemertepe Camiinde tören düzenleneceği, cenazenin memleketi Siirt'te defnedileceği öğrenildi.

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'Şakalaşma' cinayetinde öldürülmüştü! Kenan'ın cenazesi Adli Tıp'tan alındı
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