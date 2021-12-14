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Giriş Tarihi: 14.12.2021 14:08

Sakarya Nehri'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu

DHA
Sakarya Nehri’nde bulunan cesedin kimliği belli oldu

Sakarya’da, bir hafta önce, fabrikadaki mesaisini tamamladıktan sonra kaybolan İbrahim Gümüş’ün (37) Sakarya Nehri'nde cesedi bulundu.

Pamukova ilçesinde, süt fabrikasında çalışan İbrahim Gümüş, 7 Aralık'ta gece mesaisini tamamladıktan sonra kayboldu. Gümüş'e ulaşamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Sakarya Nehri'nde devam eden aramalarda bugün, İbrahim Gümüş'ün cesedi bulundu. Gümüş'ün cansız bedeni, sudan çıkarılarak otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gümüş'ün intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Sakarya Nehri'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu
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