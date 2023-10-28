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Giriş Tarihi: 29.10.2023

Sakarya ulaşımına yepyeni bir sayfa

Sakarya ulaşımına yepyeni bir sayfa
Sakarya'nın merakla beklediği raylı sistem kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlandı. Adapazarı ile Serdivan ilçeleri arasında yapılacak olan, şehrin ulaşımına nefes aldıracak KampüsÇarşı Hattı, Ulaştırma Bakanlığı tarafından inşa edilecek. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentin merakla beklediği raylı sistem projesiyle ilgili müjdeli haberi paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayınlanan karara göre Adapazarı ile Serdivan ilçeleri arasında yapılacak Kampüs-Çarşı hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edilecek. Bu proje şehrin ulaşım altyapısına büyük güç katacak ve şehir trafiğine de nefes aldıracak. Kısa süre önce Ankara temaslarını yoğunlaştıran Başkan Ekrem Yüce, 4 farklı hat için hazırlanan raylı sistem projelerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na sunmuş, bakanlığın Kampüs-Çarşı hattını gündeme aldığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla raylı sistemlerin ilk etabı Kampüs-Çarşı hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yatırım programına alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN IMZALADI
Göreve geldikleri ilk günden bu yana şehri raylı sistemlerle buluşturmak adına yoğun gayret sarf ettiklerini ifade eden Başkan Yüce, "Şükürler olsun. Şehrimiz ulaşımı için tarihi günlere tanıklık ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de raylı sistem projelerimizde 4 hattan biri olan Kampüs-Çarşı hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yatırım programına alındı. Şehrimize, hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.

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