Sakarya’da 21 yıllık sır perdesi! Tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2000 yılında işlenen cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Serdivan ilçesi Uzunköy Mahallesi'nde ikamet eden İ.T'nin 4 Kasım'da alınan ifadesinde, 2000 yılında tartıştığı A.B'yi öldürdüğü ve gömdüğünü beyan etmesi üzerine soruşturma genişletildi.