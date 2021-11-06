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Giriş Tarihi: 6.11.2021 17:26 Son Güncelleme: 6.11.2021 17:31

Sakarya'da 21 yıllık sır perdesi! Tutuklandı

AA
Sakarya’da 21 yıllık sır perdesi! Tutuklandı

Sakarya'da bir olay akıllara durgunluk verdi. Şüphelinin evinin arkasındaki ormanlık alanda, öldürülen kişiye ait olduğu değerlendirilen iskelet parçaları bulundu. İşte detaylar...

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2000 yılında işlenen cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Serdivan ilçesi Uzunköy Mahallesi'nde ikamet eden İ.T'nin 4 Kasım'da alınan ifadesinde, 2000 yılında tartıştığı A.B'yi öldürdüğü ve gömdüğünü beyan etmesi üzerine soruşturma genişletildi.

Gerçekleştirilen yer gösterme, olay yeri inceleme ve kazı işlemleri neticesinde şüphelinin evinin arkasındaki ormanlık alanda, insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ile bir kısım delillere ulaşıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kemik parçaları, otopsi merkezine götürüldü.

Şüpheli İ.T. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, şüpheli İ.T'nin, A.B'nin cesedinin üzerine çok sayıda alkol şişesi atarak kokunun yayılmasını önlediği öğrenildi.

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Sakarya'da 21 yıllık sır perdesi! Tutuklandı
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