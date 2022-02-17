Sakarya’da acı bekleyiş: Pazarcıdan 3 gündür haber yok!

Nehrin kenarında bulunan gençler, Şimşek'in nehre atlayıp, akıntıya kapıldığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şimşek'in gözden kaybolması üzerine dalgıç polisler ile AFAD ve polis ekipleri, nehirde ve nehir yatağı çevresinde arama çalışması başlattı.