Sakarya’da amatör balıkçılarla, ağların sahibi arasında kavga! Böyle tehdit ettiler

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bu bizim ekmeğimiz 200 yıldan beri benim dedem, dedemin babası, babam hepsi bu gölde" sözleri dikkatlerden kaçmadı. Amatör balıkçılar yaşanan olay sonrasında durumu yetkililere bilirdi. İhbar üzerine ise jandarma ve Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından alandaki tüm misina ağları toplanırken iki balıkçı ve sonradan tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Konuya ilişkin olarak 3 kişiye yasadışı avlanmaktan toplam 27 bin TL idari para cezası kesildi. Kayık üzerinde amatör balıkçılara hakaretler savuran iki kişiye ayrıca mukavemet ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı.